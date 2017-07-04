​Госдума даст должникам, желающим выехать за границу, фору в 20 тысяч рублей. Но не всем и ненадолго

Порог долга для «невыездных» граждан депутаты Госдумы повысят до 30 тысяч рублей (с нынешних 10 тысяч рублей, которые позволяют судебным приставам блокировать выезд должника). По данным «Известий», соответствующие поправки парламент рассмотрит сегодня.

Но есть и нюансы. Во-первых, никаких послаблений не будет для алиментщиков и для тех, кто выплачивает суммы за причиненный ущерб. Во-вторых, для тех, кто все же набрал долг до 30 тысяч рублей и хочет выехать, не будет обладать стопроцентной свободой: у него будет всего пять дней, чтобы погасить долг, иначе невыездной блок опять спустится до уровня 10 тысяч рублей, и жизнь снова станет сложнее. К слову, в России людей, которых приставы не хотят выпускать за пределы страны из-за долгов, примерно 2,3 млн.

Впрочем, есть и совсем хорошая новость: в рамках тех же поправок депутаты хотят предусмотреть более гуманный срок снятия ограничений на выезд – с бессмысленных и беспощадных 7-10 суток до одного дня.