«Внимание всем!»: в районе ГРЭС-2 проверят систему оповещения населения

5 июля 2017 года с 13.00 до 14.00 в районе Сургутской ГРЭС-2 проверят работу локальной системы оповещения населения — будет запущена электросирена и сигнала «Внимание Всем!», сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Специалисты напоминают: услышав звук сирены, жителям города необходимо включить радио или телевизор на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам ГО и ЧС Сургута.