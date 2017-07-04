На центральном кольце Сургута снова «потоп», а также не работают светофоры

Непогода, как и обещали накануне спасатели, обрушилась на Сургут. Сильной грозы пока не было, но дождь и сильный ветер уже внесли коррективы в быт горожан. Например, как сообщают наши читатели, любимое место сургутских автомобилистов во время дождя — это участок возле центрального кольца, уходящего в сторону университета, — как всегда оказался затоплен. Машины через него пробираются не без труда. На проспекте Ленина (как раз от кольца в сторону университета) не работают несколько светофоров. Как сообщают другие читатели нашего портала, проблема со светофорами возникла не только в центре города, но точечно в других его районах.

Отметим, что непогода была предсказана заранее. Пришла она с юга, из Тюменской области, где накануне в очередной раз была жуткая гроза и дождь.