Наркокурьер из Нижневартовска прятал наркотики в носках // ФОТО

В Нижневартовске сотрудники полиции задержали очередного наркокурьера. 31-летний мужчина не стал долго отпираться, когда его встретили стражи порядка и сразу сознался, что запрещенные вещества он спрятал в носки.

«При наружном досмотре у него было изъято семь пакетиков с неизвестным веществом. Кроме этого, гражданин сознался в том, что несколько пакетиков находятся в тайнике неподалеку. Исходя из заключения экспертно–криминалистической лаборатории изъятое вещество относится к наркотическим и его вес составляет 40, 81 гр.», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

В настоящее время задержанный находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.