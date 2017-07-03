​«Покажут «Матильду» – Россия погибнет» Всеволод Чаплин рассказал, как выжить в почти неизбежной Третьей Мировой войне // ВИДЕО

Скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин, ранее бывший главным голосом РПЦ в СМИ, сулит России смерть и погибель в огне Третьей Мировой войны в случае показа несчастного и уже всеми затюканного фильма «Матильда». «Если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божиих очах. И это будет не зло, а благо, потому что через это Господь покажет людям своим наставлением и наказанием, чего никогда нельзя делать», – говорит Чаплин в своем видеоблоге.

Он также полагает, что премьера «Матильды» в 100-летие октябрьской революции – это не что иное, как «новое, символическое и ритуальное цареубийство», за которое поплатится все население нашей страны. Впрочем, говорит Чаплин, есть и хорошие новости: оказывается, что шансы на выживание в Третьей Мировой войне (которая при таком подходе к кинематографу неизбежна, полагает протоиерей) у тех, кто не смотрел «Матильду», куда выше, чем у остальных.

С другой стороны, даже РПЦ, судя по всему, уже устала от истерики вокруг фильма. Как писал siapress.ru, официальный представитель церкви неодобрительно отозвался об инициативе митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла Фокина собрать подписи против «Матильды».