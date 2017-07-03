В январе июне 2017 года поток российских туристов в турецкую
Анталью вырос в 44 раза по сравнению с тем же полугодием 2016-го (тогда
выяснилось, что Россия всегда воевала с
Океанией Турцией, но после отношения
нормализовались). Таким образом из 2,8 млн туристов в самом популярном курорте
1,1 млн оказались русскими – это для Антальи и Турции важный пункт бюджета.
Еще как нужен нам берег турецкий: поток российских туристов в Анталью вырос в 44 раза
В январе июне 2017 года поток российских туристов в турецкую
Анталью вырос в 44 раза по сравнению с тем же полугодием 2016-го (тогда
выяснилось, что Россия всегда воевала с
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Дела сердечные. Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева // ONLINE 6 июля в 11.00