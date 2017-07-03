​Еще как нужен нам берег турецкий: поток российских туристов в Анталью вырос в 44 раза

В январе июне 2017 года поток российских туристов в турецкую Анталью вырос в 44 раза по сравнению с тем же полугодием 2016-го (тогда выяснилось, что Россия всегда воевала с Океанией Турцией, но после отношения нормализовались). Таким образом из 2,8 млн туристов в самом популярном курорте 1,1 млн оказались русскими – это для Антальи и Турции важный пункт бюджета.