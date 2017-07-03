​Как ни странно, россияне стали больше доверять сотрудникам ГИБДД и считать их неподкупными

Немногим более половины россиян доверяют сотрудникам ГИБДД и считают, что они справляются со своей работой. Сегодня, в День ГИБДД, эту информацию опубликовал ВЦИОМ, пишет newsru.com. Как выяснилось, больше доверяют «гаишникам» представители старшего поколения. Интересно, что из всех опрошенных только 60 процентов сталкивались с работниками ГИБДД, и из них лишь 23 процента полагают, что дорожные инспекторы в России подвержены коррупции (двумя годами ранее таковых было 32 процента).