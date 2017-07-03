​Новый iPhone станет еще больше и в нем не будет кнопки «Домой». Что там вообще будет? // ФОТО

У нового iPhone 8 будет еще более вытянутый экран, беспроводная зарядка и двойная камера, пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные иностранные источники. Дисплей будет размером в 5,8 дюйма, и у него не будет привычной «яблочникам» кнопки «Домой».

В свою очередь, touch ID будет встроена в дисплей. Официальная презентация нового продукта Apple планировалась на сентябрь, однако, возможно, будет перенесена на начало 2018 года.