У нового iPhone 8 будет еще более вытянутый экран,
беспроводная зарядка и двойная камера, пишут «Ведомости» со ссылкой на
осведомленные иностранные источники. Дисплей будет размером в
Новый iPhone станет еще больше и в нем не будет кнопки «Домой». Что там вообще будет? // ФОТО
У нового iPhone 8 будет еще более вытянутый экран,
беспроводная зарядка и двойная камера, пишут «Ведомости» со ссылкой на
осведомленные иностранные источники. Дисплей будет размером в
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