​«ЮТэйр» подвел итоги года и выбрал гендиректора. Спойлер: сюрпризов не произошло

Собрание акционеров авиакомпании «ЮТэйр» в очередной раз утвердило Андрея Мартиросова генеральным директором, а также подвела итоги прошедшего года, рассказывает пресс-служба компании.

Так, за минувший год авиакомпания перевезла на 20 процентов больше пассажиров (вся группа – 7,6 млн человек), выручка группы компаний выросла на 7,1 процента (до 75 млрд рублец), чистая прибыль составила около 600 млн рублей. Правда, дивидендов с этой прибыли пока не будет – большую ее часть направили на погашение предыдущих убытков.