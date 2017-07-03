​Сборная России по футболу «восстала» против своего тренера. Бунтуют Дзюба, Березуцкий, Дзагоев, Акинфеев и Смолов

В спортивных СМИ активно распространяется информация о своеобразном «бунте», который сейчас происходит в сборной команде России по футболу. Как пишет «Эхо Москвы», главный форвард команды Артем Дзюба не участвовал в Кубке Конфедераций из-за разногласий с тренером Станиславом Черчесовым, и к конфликту подключаются другие футболисты: Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Якобы на грани взрыва находятся капитан и голкипер Игорь Акинфеев и Федор Смолов. Они жалуются на излишне «авторитарный» стиль руководства Черчесова.

Эксперты напоминают, что Черчесов уже не впервые конфликтует с игроками: в «Спартаке» он отправил Егора Титова и Максима Калиниченко в дубль, а в «Динамо» – Игоря Денисова. Правда, каждый раз эти скандалы приводили к увольнению Черчесова.

Напомним также, что на Кубке Конфедераций, где победу одержала Германия (победив Чили со счетом 1:0), Россия не смогла выйти из группы.