Два крупных назначения произошли сегодня в администрациях Сургута и Сургутского района

Стало известно имя нового директора департамента образования Сургута: им стала Анна Томазова, которая на протяжении нескольких лет занимала в той же структуре кресло замдиректора.

А вот ее предшественница Татьяна Османкина стала заместителем главы администрации Сургутского района по социальным вопросам. Известно, что эксперты в течение последних лет прочили ей аналогичную должность в городской администрации (на замену Александра Пелевина), однако, по всей видимости, в новой команде Вадима Шувалова ей подобный карьерный рост уже не «светил», поэтому Османкина выбрала вариант с повышением в районе. Там, кстати говоря, уже трудится несколько бывших чиновников городской администрации.

Напомним, что одной из вероятных причин ухода Османкиной называют недавний скандал с отменой льгот для многодетных семей.