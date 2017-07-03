Сургутяне привезли домой две бронзы мирового чемпионата по волейболу

В Чехии завершился чемпионат мира по волейболу среди молодежных сборных, игроки которых не старше 21 года. Эти соревнования также часто называют смотром ближайшего резерва первых национальных команд. В составе российской команды сыграли двое сургутян, игроков клуба «Газпром-Югра» — Антон Семышев и Владимир Купряшкин.

Сборная России на групповой стадии чемпионата обыграла команды Кубы, Турции и США, затем в борьбе за место в полуфинале были повержены дружины Аргентины, Канады и Бразилии. Единственную обидную осечку наши ребята допустили в матче за выход в финал, уступив уже обыгранной ранее сборной Кубы 1:3. В игре за 3-е место россияне без особых проблем одолели бразильцев и стали бронзовыми призерами мирового первенства.

Сургутянин Антон Семышев сыграл ведущую роль в выступлении сборной России, став одним из самых заметных игроков турнира. Недаром он в итоге попал в символическую сборную чемпионата. Теперь двух бронзовых призеров Мундиаля ждет небольшой отдых, а уже в июле в составе «Газпрома-Югры» юные таланты начнут подготовку к следующему клубному сезону, стартующему в конце августа матчами Кубка России.