Под Тобольском в девятый раз прошел фестиваль «Абалакское поле». Люди веселились, дрались на мечах и сожгли ладью // ФОТО

На минувших выходных в туристическом комплексе Абалак под Тобольском прошел девятый по счету фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле».

Традиционно он собирает уже десятки тысяч посетителей, которые на два дня погружаются в мир Средневековья. Реконструкторы со всей России показывали свои костюмы и умение драться на разнообразном средневековом оружии, а под конец первого дня гостям продемонстрировали ритуальное сожжение ладьи с гипотетическим конунгом внутри, после чего стартовал отличный концерт фолк-музыки от местных и столичных групп.

Более подробный отчет о мероприятии с видео- и фотоматериалами читайте скоро на siapress.ru.