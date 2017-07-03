Во вторник в Сургуте может случиться маленький апокалипсис с дождем, грозой и сильным ветром

Сургутские спасатели предупреждают — завтра, 4 июля, в городе может случиться маленький апокалипсис: сильный дождь с грозой и сильным ветром до 20 метров в секунду. Поэтому если вы хотите быть в безопасности сами и приберечь свое имущество — постарайтесь в апогей разгула стихии не выбираться из дома, а если уж оказались на улице, то следите за падающими на вас деревьями и не стойте под линиями электропередач.

Если же вам повезло находиться в помещении — лучше закрыть окна. Машину при этом лучше спрятать в гараж, а если оного нет — убрать подальше от деревьев и прочих объектов, способных под порывами ветра упасть на автомобиль и его испортить.