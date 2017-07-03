​160 югорских детей-сирот получили жилье

С января 2017 года в Югре около 160 сирот получили собственные квартиры. Такую информацию в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставил департамент социального развития Югры.

Как рассказала заместитель директора департамента Елена Немчинова, к началу июля в реестре остаются 479 детей-сирот, которым положено собственное жилье. 150 из них достигнут 18-летия как раз к концу года.

В ударных темпах работают Югорск и Лангепас: в этих городах жилищный вопрос полностью решен: квартиры куплены, их осталось только раздать. Остальные города округа в данный момент занимаются приобретением квадратных метров и их оформлением.

На ближайшее время запланировано рапределение еще приблизительно 230 квартир.