В Югре стартовал конкурс для авторов, желающих издать свои книги

В Югре начался прием и рассмотрение изданий, имеющих художественную, краеведческую, историческую, документальную ценность, социальную значимость для автономного округа.

Участниками отбора могут стать как авторы, так и авторские коллективы, зарегистрированные на территории Югры. Им необходимо в срок до 13 июля предоставить в департамент заявку на участие и проект, полностью подготовленный к изданию.

Кроме того, нужно приложить на бумажном носителе следующие документы: концепция издательского проекта; рецензия членов творческих союзов Российской Федерации, заслуженных деятелей культуры, искусства, науки Российской Федерации и/или автономного округа на издательский проект; краткая биографическая справка об авторе/авторах; расчет стоимости издательского проекта, подготовленный организацией любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющей подготовку, производство и выпуск книжной и другой печатной продукции.

Заявки на участие в отборе принимаются как лично, так и почтой. Датой принятия заявки считается дата, указанная на входящем штампе почтового отделения Ханты-Мансийска. Адрес приема : г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, кабинет 401. Контактный телефон: 8 (3467) 318-419.

Подробная информация размещена на официальном сайте департамента общественных и внешних связей Югры, который выступает организатором конкурса.