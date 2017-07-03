Югорских рыбаков призывают обсудить новые правила любительского рыболовства

Органы государственной власти готовятся внести ряд поправок в ФЗ «О любительском рыболовстве», принятом в 2013 году. Об этом сообщает департамент промышленности ХМАО-Югры.
С вносимыми изменениями можно ознакомиться на портале госуслуг. Свои предложения и замечания по проекту документа необходимо направить не позднее 10 июля 2017 года в адрес Департамента промышленности ХМАО-Югры на электронную почту: PurtovaEV@admhmao.ru.
Пакуем чемоданы. Где отдыхают сургутяне?//Председатель ассоциации туристических агентств города Олеся Соловьева, ONLINE 4 июля в 10.00