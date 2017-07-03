Вертолет обеспечит медпомощь жителям удаленных районов Югры

Медицинская помощь в труднодоступных населенных пунктах Югры теперь оказывается с помощью модернизированного вертолета МИ-8МТВ. На этой транспортной новинке теперь работает Центр медицины катастроф региона.

Приобретение вертолета стало возможным благодаря участию округа в федеральном проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», сообщает департамент здравоохранения округа.

Недавно было подписано соглашение о предоставлении Югре субсидии из федерального бюджета на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Объем софинансирования составил 55 миллионов рублей. Округ потратит 68 миллионов рублей. На эти средства организуют 600 летных часов и 4 127 часов дежурства.

Новый вертолет отличается от других судов МИ-8, которыми оснащен Центр медицины катастроф, переработанной модификацией, значительно улучшена его конструкция и энерговооруженность. Начиная с 19 июня уже состоялось восемь вылетов, проведена санитарно-авиационная эвакуация девяти пациентов. Помощь оказана жителям труднодоступных территорий Нефтеюганского, Кондинского, Ханты-Мансийского и Советского районов.

Отметим, что автономный округ является одним из лидеров по оказанию санитарно-авиационной помощи населению на территории РФ. Ежегодно здесь осуществляется около 2,5 тысяч вылетов и оказывается помощь порядка 4,5–5 тысячам югорчан. Санитарная авиация имеет филиальную сеть, что позволяет обеспечивать 2-часовой доступностью любого жителя Югры.