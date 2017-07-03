Рост тарифов на коммунальные услуги в Сургуте не превысит 6,5%

6,5% составит предельный рост платы за коммунальные услуги для жителей Сургута с 1 июля 2017 года. Об этом сообщает Региональная служба по тарифам.

На столько же вырастут платежи жителей Нижневартовска, сельского поселения Нижнесортымский Сургутского района, городского поселения Излучинск Нижневартовского района. Для остальных югорчан рост тарифов ограничен 5%.

Информация о тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются приказами департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

Кроме того, на едином официальном сайте государственных органов власти Югры, а также на официальных сайтах РСТ, департамента ЖКК и энергетики, Службы жилищного и строительного надзора Югры размещен информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей для граждан», позволяющий каждому самостоятельно обеспечить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям.