ЛДПР первая выдвинула кандидатов на довыборы в Думу Югры

28 июня в 19.00 состоялся Координационный совет Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР. На мероприятие были приглашены наблюдатели — представитель окружной Избирательной комиссии и Министерства Юстиции. Согласно определенной процедуре были приняты решения по выдвижению кандидатов на дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по одномандатным избирательным округам. Члены КорСовета тайным голосованием в кабинках проголосовали за кандидатов, затем бюллетени были опущены в урну, счетная комиссия подсчитала голоса и показала всем бюллетени. Вся процедура по выдвижению кандидатов была четко и грамотно проведена. По окончании заседания об этом было высказано мнение наблюдателей.

Напомним, что довыборы состоятся 10 сентября 2017 года. С начала работы Думы Югры шестого созыва произошли изменения. Освободились два мандата: по Сургутскому одномандатному избирательному округу №10 и Нефтеюганскому одномандатному округу № 6.

«Наше региональное отделение первыми выдвинуло кандидатов на эти два округа по довыборам. Сроки выдвижения стали возможны с 26 июня 2017 года. Буквально сразу же мы выбрали кандидатов и накануне 30 июня уполномоченный представитель, координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР Евгений Данников сдал весь положенный пакет документов в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официально уведомив и произведя процедуру выдвижения кандидатов», - рассказал либерал-демократ Виктор Сысун.

По Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 на довыборы от ЛДПР идет либерал-демократ с юридическим образованием, помощник депутата Государственной Думы, координатор Сургутского городского отделения партии Игорь Кондратцев. По Нефтеюганскому одномандатному округу № 6 выдвигается либерал-демократ, адвокат Иван Мацин. Члены Координационного совета Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР проголосовали за эти кандидатуры единогласно.

1 июля 2017 года в 12 часов дня состоялось заседание Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где и был заверен список кандидатов в депутаты Думы Югры шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатным избирательным округам.