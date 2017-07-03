​Сургутский полицейский стал лучшим на соревнованиях по преодолению полосы препятствий среди своих коллег// ФОТО

30 июня в Сургуте на стрелковом полигоне имени полковника милиции А.Г. Тупалова прошли соревнования среди полицейских округа по преодолению полосы препятствий со стрельбой из боевого оружия.

В соревнованиях приняли участие 18 команд территориальных органов МВД России по ХМАО-Югре в составе, которых по два человека возрастной категории до 35 и после 35 лет. За звание лучшего боролись, как в личном, так и в командном первенстве.

В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель председателя РО ВФСО «Динамо» ХМАО-Югры полковник внутренней службы Андрей Башмачников, заместитель начальника ОРЛС УМВД России по г.Сургуту майор внутренней службы Владимир Неустроев, они же и были главными судьями соревнований.

Полоса препятствий со стрельбой, показала, насколько высоки навыки служебно-боевой подготовки сотрудников органов внутренних дел. В командном зачете победа досталась представителям УМВД России по г.Сургуту, второе место у команды МО МВД «Ханты-Мансийский», и «бронза» чемпионата у участников из УМВД России по г.Нижневартовску.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

1 возрастная категория:

1 место Паращевич Павел (Сургут)

2 место Огоньков Данил (Советский район)

3 место Червяков Игорь (Ханты-Мансийск)

2 возрастная категория:

1 место Прыгунов Алексей (Нижневартовск)

2 место Люфт Сергей (Сургут)

3 место Амеличкин Алексей (Ханты-Мансийск)