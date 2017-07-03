Доходы федерального бюджета в 2017 году составят 14,7 тлрн рублей – это почти на 1,2 трлн больше, чем предполагалось ранее. В то же время расходы казны тоже выросли – на 361 млрд рублей и превысили 16,6 триллионов, сообщает lenta.ru. Соответствующие поправки в госбюджет утвердил президент Владимир Путин. При этом дефицит бюджета (1,9 трлн) окажется на более чем 800 млрд рублей меньше, чем предполагалось изначально.
Российский бюджет нашел «лишний» триллион. Владимир Путин одобрил поправки в федеральную казну
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