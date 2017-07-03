​Российский бюджет нашел «лишний» триллион. Владимир Путин одобрил поправки в федеральную казну

Доходы федерального бюджета в 2017 году составят 14,7 тлрн рублей – это почти на 1,2 трлн больше, чем предполагалось ранее. В то же время расходы казны тоже выросли – на 361 млрд рублей и превысили 16,6 триллионов, сообщает lenta.ru. Соответствующие поправки в госбюджет утвердил президент Владимир Путин. При этом дефицит бюджета (1,9 трлн) окажется на более чем 800 млрд рублей меньше, чем предполагалось изначально.