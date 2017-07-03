Налогоплательщики вправе получить социальный налоговый вычет на лечение за своего супруга

Налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального налогового вычета независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы.

В случае, если медорганизацией (индивидуальным предпринимателем) одному из супругов будет выдана Справка об оплате медуслуг для представления в налоговые органы РФ, на общую сумму оплаченных услуг по договору, для подтверждения своего права на получение социального налогового вычета вторым супругом может быть предоставлен дубликат указанной Справки.

Социальные налоговые вычеты (за исключением расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение), предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период.

Распределение расходов на лечение в целях получения социального налогового вычета, осуществляется налогоплательщиками-супругами самостоятельно.