​В Московской патриархии раскритиковали югорскую епархию за централизованный сбор подписей против «Матильды»

Инициатива по сбору подписей в защиту Николая II и против фильма «Матильда», запущенная на минувшей неделе митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом Фокиным, не вызвала восторга у руководства РПЦ. Так, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда раскритиковал это решение. Его слова из Facebook приводит newsru.com: «Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильм "Матильда". Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой».

Как ранее писал siapress.ru, руководство Ханты-Мансийской епархии предписало благочинным на территориях округа собирать подписи в защиту канонизированного Николая II, потому что считает фильм Алексея Учителя «сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету, на формирование вполне определенного ложного образа Российского императора и членов его семьи».

По этому поводу siapress.ru запустил ряд опросов, в которых вы можете принять участие:

1) Про ваше отношение к преследованию фильма «Матильда»

2) О роли Николая II в истории нашей страны

3) О ваших планах на просмотр фильма «Матильда»

4) И о том, как скандал вокруг фильма повлиял на ваше желание его посмотреть