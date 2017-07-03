Контракт главы «Почты России» Дмитрия Страшнова истек накануне, 1 июля, и продлевать его не будут, пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на источники РБК. Кто заменит Страшнова на посту – пока неизвестно, но его врио назначена первый замгендиректора Ольга Осина. Напомним, что глава госпредприятия попал в центр скандала с начисленными себе же бонусами на 95 млн рублей в 2016 году, а недавно после вопроса на прямой линии с президентом выяснилось, что «Почта России» бесплатно отправила посылок на сотни миллионов рублей. Вероятно, накопившиеся проблемы и приведут к отставке топ-менеджера.
СМИ: Глава «Почты России» вскоре уйдет в отставку
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