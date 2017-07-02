Кот Ахилл предсказал победителя Кубка конфедераций в прямом эфире // ВИДЕО

Кот Ахилл, проживающий в Эрмитаже, сегодня победителя Кубка конфедераций в прямом эфире "Пятого канала".

Перед котом поставили две миски с кормом и флагами сборных-финалисток кубка. Рядом также установили два кошачьих домика. Кот-оракул выбрал миску и домик, которые стояли ближе к флагу сборной Германии.

Видео выбора было выложено на YouTube.

Напомним, финал Кубка конфедераций, в котором встретятся команды Германии и Чили, состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало матча - в 21.00 по московскому времени.