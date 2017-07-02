Число погибших в Татарстане увеличилось до 14. В республике объявлен траур

Число жертв столкновения автобуса и грузовика в Татарстане увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на помощника главы Следственного управления Следственного комитета по региону Эльвиру Газизову.

Между тем, на официальных порталах МВД и СУ СК республики информация пока не обновлена.

Напомним, ДТП произошло в половине первого ночи. Пассажирский междугородний автобус, следовавший рейсом Самара – Ижевск, столкнулся с КАМАЗом, после чего автобус опрокинулся в кювет и загорелся. Среди погибших - двое детей. В регионе объявлен траур.