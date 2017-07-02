"Последний день Помпеи". Кадыров в Instagram прокомментировал легализацию однополых браков в Германии

Президент Чечни Рамзан Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с "последним днем Помпеи". Об этом он накануне написал в своем Instagram.

"Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети. Проведённый по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье", - заявил глава республики.

Как напоминает РБК, парламент Германии проголосовал за легализацию однополых браков 30 июня 2017 года. Закон поддержали 393 депутата, против — 226, четверо воздержались. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против этого закона. По ее словам, Конституция Германии признает браком союз мужчины и женщины.



