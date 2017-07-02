Прокуратура Мегиона оштрафовала ДЮСШ за травму 6-летнего ребенка

На 60 тыс. рублей оштрафована мегионская ДЮСШ «Юность» за недосмотр, в результате которого во время занятий травму получил 6-летний ребенок.

Малыш сильно повредил ногу еще 30 марта. после чего два месяца провел в больнице. Проверка прокуратуры Мегиона показала, что в образовательной организации не приняты необходимые меры по обеспечению безопасности.

Прокурор внес директору спортивной школы представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении спортивной школы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Кроме того, в интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения морального вреда, причиненного ребенку.