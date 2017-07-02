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На 8,6 млн рублей выше плана. Сургутский аэропорт отчитался перед акционерами за 2016 год

Пассажиропоток ОАО «Аэропорт Сургут» по итогам 2016 года увеличился на 2% и составил 2 013 796 человек.

фото likesurgut.ru
фото likesurgut.ru

В конце июня аэропорту Сургута состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Аэропорт Сургут». На собрании были утверждены годовой отчет компании по итогам 2016 года и годовая бухгалтерская отчетность, приняты решения по составу совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества.

Как сообщает пресс-служба предприятия, пассажиропоток ОАО «Аэропорт Сургут» по итогам 2016 года увеличился на 2% и составил 2 013 796 человек. Рост связан с увеличением самолетовылетов, а также с увеличением загрузки воздушных судов авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут».

Количество самолетовылетов составило 21 878 единиц, что выше плановой величины на 2 235 единиц и связано с вводом новых рейсов и увеличением частоты нескольких регулярных рейсов из аэропорта Сургута базовой авиакомпанией «ЮТэйр». Кроме этого, на увеличение количества рейсов повлияло увеличение объемов работ, выполняемых на нефтегазовые компании в аэропорту Талакан и в Тазовском филиале, выполнение полетов санитарной авиации в аэропорту Сургута. С учетом количества обслуженных пассажиров в филиалах, Общество по итогам работы 2016 года заняло 13 место в общем рейтинге перевозок пассажиров через аэропорты России, что выше прошлого года на один пункт.

Выручка компании за 2016 год составила 3 млрд. 321 млн. рублей, что на 8,6 млн. рублей выше плановой величины. Большая часть средств предприятия в 2016 году была направлена на модернизацию, приобретение техники и оборудования: произведена модернизация и введена в эксплуатацию система пожарной сигнализации в сургутском аэровокзале, проведен ряд улучшений в сфере информационных технологий, приобретены прочие основные средства, участвующие в производственном процессе.

Чистая прибыль отчетного года составила 23,7 млн. рублей. Заслушав доклад генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» об итогах деятельности за 2016 год, акционеры приняли решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, и распределить полученную по результатам финансового года чистую прибыль частично в фонд потребления (выплаты социального характера работникам), а оставшуюся прибыль оставить нераспределенной до отдельного решения акционеров.

Помимо финансовых вопросов, в рамках годового собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» были приняты решения по составу совета директоров и ревизионной комиссии. Аудитором Общества на 2017 год утверждено ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «АНТ Аудит».


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Сегодня в 13:30, просмотров: 157, комментариев: 0


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