В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Сообщается о 13 погибших

13 человек погибли в ДТП, которое произошло в половине первого ночи на 52 км автодороги Альметьевск – Заинск в Татарстане. По предварительным данным, пассажирский междугородний автобус, следовавший рейсом Самара – Ижевск, столкнулся с КАМАЗом, после чего автобус опрокинулся в кювет и загорелся.

Как сообщает МВД республики, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. Кроме погибших, пострадали еще 12 человек - они госпитализированы.

По информации "АиФ Казань", в числе погибших - двое детей. Всего в автобусе находилось 28 человек.

В настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двоих водителей автобуса в порядке ст.91 УПК РФ.