Юганские пловцы привели из Московской области полный комплект наград

Полный комплект наград привезли спортсмены нефтеюганской «СДЮСШОР «Сибиряк» с международного детского турнира по плаванию «ARENA – WATER INSTINKT», который проходил в городе Обнинск Московской области.

На дистанции 200 м. баттерфляем, в возрастной группе 2004 – 05 г.р., победительницей стала Александра Гулакова. На дистанциях 200 м., 400 м. вольным стилем и 200 м. баттерфлем, 2 место занял Владислав Сигаев. На дистанциях 200 м. и 100 м. брассом «золото» завоевала Снежана Сухоребрий, также она заняла 3 место на дистанции 50 м. брассом.