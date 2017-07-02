Югорские пожарные с победой приехали с зональных соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые проходили в Челябинске. У мужчин первое место занял Павел Тыщенко, среди женщин не было равных чемпионке мира и России, сургутянке Екатерине Чендаковой.

Всего в состязаниях приняло участие около 300 спортсменов и их наставников из Башкортостана, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.