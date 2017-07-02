За ночь в округе сгорело две машины

За минувшую ночь сотрудники МЧС дважды тушили загоревшиеся машины. Об этом сообщает пресс-служба окружного ведомства.

Сначала в 00:43 поступило сообщение о горящем автомобиле в промзоне Урая. Пожар локализован в 00:53 и ликвидирован в 01:10. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекались три единицы техники, семь человек личного состава.

В 02:48 поступило аналогичное сообщение из с. Комсомольское Октябрьского района. Пожар локализован в 03:07, ликвидирован в 03:12. К тушению привлекалась одна единица техники, два человека личного состава.

О пострадавших во время пожаров не сообщается.