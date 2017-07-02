В сургутской гимназии объявлен набор в профильный класс для будущих нефтяников

В Сургуте впервые начался набор в класс для будущих инженеров нефтяной отрасли. Партнером образовательного проекта гимназии «Лаборатория Салахова» выступает ОАО «Сургутнефтегаз».

Профильное обучение будет двухгодичным: 10-и 11-й классы. Планируется набрать не более 25 человек. По словам директора гимназии Алексея Савенкова, отбор в класс будет конкурсным. Абитуриентам необходимо иметь высшие оценки по профильным предметам – математике, физике, химии и информатике. Если нужного количества учеников не наберется, класс станет мультипрофильным: часть ребят будут учиться по программе подготовки инженеров, часть – по естественно-научному или физико-математическому направлениям. Уже сегодня – до старта информационной кампании – в списке потенциальных учеников три человека.

Идея создать такой профильный класс принадлежит «Салаховке». Окончательные условия сотрудничества между образовательным учреждением и нефтяной компанией пока формируются. Стороны договорились об ознакомительной практике школьников, окончивших десятый класс, на базе Учебного центра ЦПТО ОАО «Сургутнефтегаз». Партнерство также предполагает помощь шефов в формировании материально-технической базы учебного заведения по своему – инженерно-нефтяному – профилю, а в дальнейшем – и предоставление целевых направлений для наиболее достойных выпускников профильного класса на обучение в ведущих вузах страны по профессиям, востребованным в компании-партнере проекта.

По словам Савенкова, «нефтяные» специальности – не единственное направление, в котором в дальнейшем смогут реализовать себя выпускники формирующегося класса. Углубленное изучение четырех «инженерных» дисциплин даст гимназистам преимущество при поступлении в вуз по любой другой технической специальности.