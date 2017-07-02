Школьников Когалыма научат создавать роботов

Школа моделизма и роботехники Когалыма «Start junior» приглашает маленьких югорчан в летнюю школу.

С 3 по 31 июля на дворовой игровой площадке ребят научат модернизировать и ремонтировать радиоуправляемую технику, а также создавать и программировать собственных роботов и управлять ими.

Занятия будут проходить со вторника по пятницу с 10-00 до 13-30, в субботу с 16-00 до 19-30, по адресу ул. Сибирская, 1. Подробную информацию можно узнать по телефону: (34667) 98 258.