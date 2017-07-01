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"Найти Wi-Fi". Facebook запустил функцию поиска ближайшей точки бесплатного интернета

Социальная сеть Facebook сообщила о запуске функции поиска ближайшей точки Wi-Fi в приложениях для iPhone и Android.

Опция поможет увидеть на карте ближайшие компании и организации (например, кафе, магазины, банки), которые указали на своих страницах наличие доступного Wi-Fi, и выведет их в виде списка. Функция уже тестировалась в нескольких странах и стала популярной там, где с перебоями работал мобильный интернет.

Расширение уже доступна на мобильных платформах. Чтобы найти точку Wi-Fi, нужно открыть приложение Facebook, выбрать вкладку "Дополнительно" и затем нажать на "Найти Wi-Fi", уточняет издание "Цифровая Москва".


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Сегодня в 15:09, просмотров: 109, комментариев: 0


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