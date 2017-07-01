Прощай, "двушка". В России запретили продажу пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра

В России 1 июля вступил в силу запрет на розничные продажи пива и другого алкоголя в пластиковой упаковке более 1,5 литра. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

За нарушение запрета на должностных лиц будет налагаться штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа больше - от 300 до 500 тысяч рублей. В обоих случаях также предусмотрена конфискация товара.

Как напоминает "Российская газета", производство и оптовые продажи спиртных напитков в бутылках такого объема были запрещены еще с 1 января, но до середины лета магазины могли законно распродавать оставшиеся у них запасы. С июля сделать это будет уже нельзя.