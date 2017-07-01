За "липовые" права жителю Березовского района грозит до трех лет тюрьмы

Сразу несколько уголовных дел в июне завели полицейские Ханты-Мансийска по факту подделки документов.

Так. в начале месяца сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге Нефтеюганск – Ханты-Мансийск для проверки документов был остановлен автомобиль под управлением жителя города Пыть-Яха 1977 года рождения, который предоставил сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение.

В тоже время на автодороге «Иртыш» был задержан житель Березовского района, который также управлял автомобилем, имея при себе водительское удостоверение с признаками подделки. Там же попался и житель города Шадринска 1975 года, который приобрел права через интернет.

Стремление иностранных граждан приобрести российское гражданство зачастую толкает их на совершение преступления. Так, трое выходцев из стран ближнего зарубежья предоставили в отдел ЗАГС города Ханты-Мансийска справки о том, что не связаны узами брака на родине. Однако, в ходе проверки выяснилось, что информация в данных документах не соответствует действительности.

По всем указанным фактам отделом дознания МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327.1 УК РФ (Изготовление поддельных документов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.