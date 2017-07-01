Один погиб, 16 пострадали. В Москве подводят трагические итоги вчерашней грозы

Один человек погиб от удара молнии в Москве во время сильной грозы, обрушившейся на столицу накануне.

От разгула стихии пострадали 16 человек, 12 из них до сих пор находятся в больницах города, передает "Эхо Москвы". Подсчитано, что шквальный ветер повалил около 1200 деревьев, которые повредили 95 автомобилей.

Напомним, 30 июня в столице прошел ливень с градом и сильными порывами ветра до 24 метров в секунду. Установлено, что в течение дня в Москве выпало 90% месячной нормы осадкой. Мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter пообещал, что все последствия погодного катаклизма ликвидируют до понедельника.