"Мир" вам. С 1 июля бюджетников привяжут к национальной платежной системе

С 1 июля 2017 года российские банки будут обязаны выдавать бюджетникам национальные платежные карты «Мир».

Это коснется в первую очередь новых клиентов, которые откроют счета в банках для получения средств из бюджета. За год ее получат все остальные граждане, получающие выплаты из бюджета. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года, уточняет "Эхо Москвы".

По данным "Российской газеты", для тех, кто не хочет пользоваться картой и получает пенсии или зарплату наличными, а также на счет, не привязанный к карте, будет сохранен прежний порядок