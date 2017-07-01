В поселке Нумто открылся православный храм

27 июня в поселке Нумто Белоярского района прошла первая служба в новом храме Святителя Филофея, митрополита Тобольского и Сибирского. Ее провел епископ Югорский и Няганьский Фотий, который сегодня специально для этого приехал в Белоярский.

В службе принял участие и глава Белоярского района. Сергей Маненков по окончании службы подарил епископу портрет, написанный белорусскими художниками. Это подарок к 55-летнему юбилею владыки.

Строительство храма в Нумто велось c мая 2016 года. Он построен из бруса и рассчитан на 30-40 человек. Введен в эксплуатацию объект был в декабре прошлого года.