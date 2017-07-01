Замгубернатора Югры пообещал молодежи, что биатлон вернется в Ханты-Мансийск

Этап кубками мира по биатлону обязательно вернется в Ханты-Мансийск. Об это заявил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, выступая перед делегацией ХМАО на молодежном форуме "УТРО-2017".

"Биатлон к нам непременно вернется, и что в целом у Ханты-Мансийска большой потенциал и многообещающие перспективы в этом виде спорта", - сказал замглавы региона. Напомним, этапы кубка мира проводились в столице округа с 2007 по 2016 годы (за исключением 2014 года).