В первую смену в летних лагерях Югры отдохнуло более 2,5 тыс. детей

В течение июня в летних лагерях Югры отдохнуло более 2,5 тыс. детей. Итоги первой смены каникул подвели в окружном управлении Роспотребнадзора.

На 21.06.2017 года смену отработало 41 летнее оздоровительное учреждение, с количеством отдохнувших детей – 2514 человек, по данным учреждениям выраженный оздоровительный эффект составил -98%.

В рамках плановых контрольно-надзорных мероприятий управлением проверено 147 летних организаций. В 57 летних оздоровительных учреждениях были выявлены 107 нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По выявленным нарушениям выдано 47 предписаний.

Кроме того, составлено 56 протоколов об административном правонарушении, наложено девять штрафов на сумму 24 тысячи рублей, 50 протоколов находятся на рассмотрении. Обращений граждан с заявлением о защите своих прав и возмещении понесенных расходов в территориальные отделы управления Роспотребнадзора не поступало.