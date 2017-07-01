Ханты-Мансийская епархия проведет конкурс детского творчества

В благочиниях Ханты-Мансийской епархии продолжаются отборочные этапы конкурса детского творчества, приуроченного к празднованию 100-летнего юбилея патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора.

Работы на конкурс принимаются по следующим номинациям: «основная тематика»; «православная икона»; «роспись по фарфору»; «литература». Отметим, что к конкурсу по иконописи допускаются только учащиеся иконописных школ или мастерских, достигшие возраста 13–17 лет. Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи.

Отбор участников завершится 10 сентября, региональный этап конкурса пройдет в Ханты-Мансийске с 13 сентября по 20 сентября 2017 года. Заключительный этап мероприятия пойдет в Москве в отделе религиозного образования и катехизации, куда присылаются работы победителей регионального этапа конкурса.