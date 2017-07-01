Сургутский район назван лучшим муниципалитетом Югры по охране окружающей среды

Сургутский район стал победителем окружного конкурса Лучшее муниципальное образование в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» по итогам 2016 года. Результаты конкурса были озвучены на заседании правительства Югры.

«В Год экологии фиксируется повышенное внимание к вопросам охраны окружающей среды. Это движение зарождается на местах, складывается из экологических инициатив и усилий на уровне отдельных городов и поселков. Важно стимулировать муниципалитеты, которые организуют эту работу лучше других», - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Пикунова, конкурс проводится ежегодно для выявления лучших практик в сфере охраны окружающей среды и их дальнейшего тиражирования по двум номинациям – городской округ и район.

«Оцениваются многие показатели: организация системы сбора, вывоза и утилизации отходов, очистка сточных вод, количество природоохранных мероприятий, затраты на охрану окружающей среды и другое. Чтобы цифры были объективны, учитываются удельные показатели – количество мероприятий на одного человека - жителя того или иного населенного пункта», - пояснил Сергей Пикунов.

Лучшим природоохранным городом ХМАО назван Югорск. Муниципалитеты получат денежное вознаграждении в размере 360 (город) и 540 (район) тысяч рублей. Средства будет направлены на дальнейшее проведение природоохранных мероприятий.