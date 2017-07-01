На те же грабли. Пенсионерку из Нижневартовска дважды обокрали мошенники

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратилась 60-летняя жительница Нижневартовска, которая сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее деньгами.

Как сообщает пресс-служба окружного УМВД. пенсионерка приехала в п. Междуреченский в отпуск к своим родителям. Ей на сотовый телефон позвонила неизвестная женщина, которая обратилась к ней по имени, отчеству и сообщила, что в 2009 году ей были проданы биологически активные добавки по завышенной цене.

Пенсионерка удивилась, так как действительно в тот год она приобретала БАДы, а спустя два года, в 2011 году, сотрудники фирмы, где она приобретала препараты предложили ей компенсировать затраты, понесенные ею при покупке. Женщина согласилась, при этом передала лжепродавцам данные своей банковской карты, в результате чего лишилась денежных средств в общей сумме более 300 тысяч рублей. Сейчас, позвонившая женщина пояснила, что мошенники разоблачены, она является настоящим сотрудником фирмы, и принято решение о возврате понесенных расходов и компенсацию с учетом инфляции в сумме 128 тысяч рублей.

Пенсионерка, наученная горьким опытом, не соглашалась, на что звонившая девушка уверила, что для этого необходимо всего лишь открыть новую нулевую дебетовую карту. Как только женщина открыла указанную карту, ей вновь позвонила девушка и стала диктовать действия.

По ее указанию пенсионерка вставила карту в банкомат, ввела названный девушкой код, после чего провела еще ряд операций по указанию все той же девушки, забрала чеки и стала ожидать возвращения суммы. Однако, спустя несколько минут ей пришло смс-сообшение банка о том, что с ее счетов списаны все средства - чуть более 60 тысяч рублей. Только тогда пенсионерка поняла, что вновь стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам - не поддавайтесь на уловки мошенников, не выполняйте никаких действий с банковскими картами по указанию неизвестных вам лиц, не переводите деньги на неизвестные счета.