​Театр актера и куклы «Петрушка» завершил сезон туром по пришкольным лагерям

С 1 по 26 июня театр актера и куклы «Петрушка» провел гастроли по лагерям и школам Сургута. Традиции приходить в гости к воспитанникам летних лагерей уже почти 25 лет.

За почти месяц гастролей артисты побывали в 20 школах, 14 детских садах. 15 спектаклей театр дал на площадке Сургутской филармонии, а семь – в праздничные дни на улицах города. Самыми популярными в этом году стали постановки «Сказка о царе Салтане», «Солдатский котелок» и «Приятного аппетита, Тигренок». Также очень востребованной была интерактивная программа «Здравствуй, лето».