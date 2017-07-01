В Югре пройдет фотоконкурс "Как молоды мы были"

Накануне в окружном центре прошло третье заседание общественного совета по реализации партийного проекта «Старшее поколение». Заинтересованное обсуждение вызвал проект положения о конкурсе фотографий старшего поколения «Как молоды мы были». Принято решение расширить номинации конкурса за счёт включения работ архивной тематики.

Кроме того, члены совета обсудили информацию о ходе капитального ремонта здания психоневрологического интерната «Луч» в Нижневартовске. Была признана целесообразность запроса дополнительных сведений и приглашения на очередное заседание ответственных лиц.

По итогам заседания региональный координатор партийного проекта Владимир Семёнов отметил: «С каждым годом становится всё меньше ветеранов - по состоянию на май месяц на весь округ осталось 156 человек. В настоящее время в Югре есть целые муниципальные образования, в которых не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны. Но чем меньше ветеранов, тем выше должна быть наша ответственность по сохранению памяти о войне и о тех людях, которые смогли выстоять и победить».