Память ученого Евдокии Ромбандеевой увековечат в Югре

В Югре увековечат память известного представителя обско-угорского народа Евдокии Ромбандеевой – почетного гражданина автономного округа, заслуженного деятеля науки России, заслуженного работника образования ХМАО, доктора филологических наук.

Мероприятия включают в себя установку именной памятной доски на доме в Ханты-Мансийске, где жила Ромбандеева, а также учреждение премии ее имени за научные исследования в области филологии. Планируется создать мемориальный кабинет Евдокии Ивановны на базе окружного Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Рассматривается возможность присвоения имени Ромбандеевой Сосьвинской средней школе, филиалу Березовской межпоселенческой центральной районной библиотеке, Саранпаульской сельской библиотеке.

Помимо этого, предлагается принять ряд мер по сохранению нематериального наследия ученого. Например, издать библиографический указатель ее научных трудов. Уже известно,что памяти Евдокии Ромбандеевой будут посвящены в 2018 году Всероссийская научно-практическая конференция «XVII Югорские чтения», а также туристический маршрут.